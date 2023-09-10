Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Под прекращением атак, упоминаемых в итоговой декларации саммита G20, подразумевались в том числе теракты против «Северных потоков» и Запорожской АЭС, сообщил 10 сентября журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Глава МИД России рассказал, что в геополитическом разделе итогового коммюнике саммита G20 есть параграф, по которому представителям НАТО пришлось согласиться с российской позицией.

Он пояснил, что этот пункт декларации призывает прекратить атаки и разрушения энергетической инфраструктуры и инфраструктуры, связанной с сельских хозяйством.

«Прямо не упомянуто, но все понимают, что это охватывает и теракты на «Северных потоках», и теракты на аммиакопроводе Тольятти — Одесса, и удары по Каховской ГЭС, и постоянные запуски беспилотников по Запорожской атомной электростанции», — сказал Лавров.

Это сбалансированный и отражающий реалии параграф, подытожил глава МИД.

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