Херсон, 26 августа, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Органы МВД Херсонской области оперативно выдают новые паспорта всем, кто их утратил при наводнении после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, сообщил 26 августа ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Таких случаев было несколько сотен. Можно сказать, что по утраченным паспортам вопрос закрыт», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что новые паспорта оформляли в ускоренном порядке, на это уходили считаные дни.

Сальдо добавил, что последствия затопления домов начали проявляться только со временем. Он считает, что часть из них станет непригодной для проживания, придётся строить новые дома. Ситуация осложняется тем, что место, где раньше было затопление, находится в зоне обстрела ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину, что в Херсонской области сняли режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, введённый после подрыва ГЭС. При этом режим ЧС локального уровня сохраняется.

Врио губернатора также сообщил, что почти все последствия подрыва дамбы ликвидировали всего за два месяца. 26 августа председатель регионального правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что во всех населённых пунктах, попавших в зону потопления, восстановили электроснабжение.

Как сообщало ИА Регнум, после обстрела ВСУ в ночь на 6 июня разрушились задвижки Каховской ГЭС и вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Населённые пункты оказались затоплены полностью или частично. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС и начали эвакуацию населения. Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что целью Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ пытались провести контрнаступление.