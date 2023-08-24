Москва, 24 августа, 2023, 20:29 — ИА Регнум. В Кремле вечером 24 августа состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Херсонской области Владимиром Сальдо.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи в Кремле.

Он доложил главе государства об успехах в работах по ликвидации аварийной ситуации после прорыва Каховской плотины, последовавшего за её подрывом киевским режимом. Сальдо отметил, что все последствия практически ликвидированы.

«Там 17 населённых пунктов, вся 15-километровая зона, которая находится от линии Днепра, он там идёт в своём природном русле. Восстановлено электроснабжение, восстановлено газоснабжение, дороги, которые размыло, связь. Это привело к тому, что люди начали возвращаться», — заявил врио губернатора.

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Как сообщало ИА Регнум, после обстрела ВСУ в ночь на 6 июня разрушились задвижки Каховской ГЭС, и вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Населённые пункты оказались затоплены полностью или частично. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС и начали эвакуацию населения.

Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что целью Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ пытаются провести контрнаступление.

В беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин заявил, что Киев готовился к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начал сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище. Так последствия катастрофы стали более разрушительными.