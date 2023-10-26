Херсон, 26 октября, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Оставшиеся развалины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) невозможно восстановить, объёкт придётся возводить заново, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Алексей Коновалов/ТАСС

Глава региона напомнил, что сама плотина, машинный зал и шлюз Каховской ГЭС полностью разрушены. Станция как гидроэнергетический промышленный объект больше не существует, поэтому её придётся заново отстраивать.

В беседе с «РИА Новости» Сальдо сказал, что изначально необходимо разобрать остатки станции, а после этого приступать к строительству новой ГЭС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сальдо рассказал о начале проектных работ по восстановлению Каховской ГЭС. По его словам, сколько бы ни понадобилось средств, это экономически целесообразный проект, и он будет окуплен. Здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности, заявил глава Херсонской области.

Согласно заявлению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой от 23 сентября, главная цель подрыва Каховской ГЭС была в формировании угрозы биологической безопасности. В регионе находится мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады. Регулярно берутся и исследуются пробы питьевой воды из скважин и колодцев, морской воды, воды в Северо-Крымском канале. Патогенных микроорганизмов до сих пор не выявлено, сказала Попова.

В ночь на 6 июня задвижки Каховской ГЭС разрушились под обстрелом ВСУ, вода бесконтрольно хлынула ниже по течению Днепра, затопив ряд населённых пунктов. Из подтопленных районов эвакуировали жителей. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли — 57. Последние два тела нашли спустя два месяца после обстрела. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Украины и наглядным примером террористических методов киевского режима. Диверсия привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, подчеркнул глава государства.