Энергодар, Запорожская область, 23 сентября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Специалисты завершили бурение десяти скважин для подземных вод на Запорожской АЭС, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщил сайт МАГАТЭ.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Запорожская атомная электростанция завершила бурение десяти скважин подземных вод, приближая станцию к принятию долгосрочного решения по обеспечению охлаждающей водой остановленных реакторов после разрушения Каховской дамбы в июне», — сказал Гросси, добавив, что теперь их 11.

Эти новые скважины должны обеспечить водой станцию для охлаждения всех шести реакторов и бассейнов отработанного топлива. В час они в совокупности дадут около 250 кубометров воды.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Гросси заяви, что на ЗАЭС на несколько месяцев хватит воды для охлаждения реакторов. Риска, что АЭС останется без воды из-за подрыва ВСУ Каховской ГЭС, нет благодаря своевременно принятым мерам.

Он отметил тогда, что на ЗАЭС пробурили девять новых скважин для поиска источников воды. Две из них начали функционировать.

На встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на ГА ООН 20 сентября Гросси обсудил ситуацию вокруг ЗАЭС. Говоря о состоявшейся с Лавровым встрече, он заявил, что безопасность станции всегда будет находиться под угрозой, пока поблизости идут боевые действия.

ЗАЭС в городе Энергодаре Запорожной области находится на территории России. Охрану станции обеспечивают российские силовики. Этот российский объект неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.