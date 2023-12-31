Херсон, 31 декабря, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Каховское водохранилище после подрыва Вооружёнными силами Украины плотины в июле этого года не существует, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в субботу, 30 декабря, в эфире телеканала «Таврия».

Иван Шилов с ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Трагическим событием было… разрушение Каховской плотины и уничтожение Каховского водохранилища. Его сейчас уже нет», — сказал глава региона.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что Каховскую плотину, разрушенную ракетными ударами ВСУ, можно восстановить при помощи современных технологий и проектной документации, сохранившейся в архивах московских институтов. При этом, по его словам, восстановление плотины может пройти быстрее, чем во время СССР.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 6 июня Вооружённые силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате чего обрушились задвижки электростанции. Бесконтрольно хлынувшая вода затопила ряд населённых пунктов и унесла жизни 57 человек. В результате потопа пострадали 157 человек. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.