Херсон, 7 августа, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 57 человек, сообщил 7 августа представитель экстренных служб.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Обнаружены тела еще двух человек», — сообщил корреспонденту РИА Новости представитель экстренных служб.

Кроме того, ещё 175 жителей региона обратились в лечебные учреждения с переохлаждением и другими травмами.

В результате очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня некоторые задвижки Каховской ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов оказались полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в областных больницах — в Геническе, Скадовске, Каланчаке — на лечении находятся 154 жителя затопленных прибрежных районов.

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил 25 июля, что в результате теракта затопило более трёх десятков населённых пунктов, 134 человека пострадали. Он также сообщил, что ведётся оценка причинённого ущерба, более тысячи человек допрошены в качестве свидетелей, в том числе сотрудники ГЭС и российские военнослужащие, охранявшие объект. Следователи расследуют и факты артиллерийских и миномётных обстрелов ВСУ пунктов эвакуации населения в Херсонской области.