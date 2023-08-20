Каховка, Херсонская область, 20 августа, 2023, 04:58 — ИА Регнум. В распоряжении РИА Новости появилось видео разрушенной украинскими боевики Каховской ГЭС на Днепре, снятое БПЛА с высоты птичьего полёта.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

На кадрах видно, что со стороны левого берега реки, подконтрольного России, разрушена водосливная плотина. Здание машинного зала разделилось на две части, и одна наполовину ушла под воды Днепра.

Относительно сохранилась часть водосливной плотины с правой стороны, которая пока контролируется киевскими боевиками.

Очевидно то, что полностью разрушены судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом у правого берега.

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Как сообщало ИА Регнум, число погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось до 57 человек, 175 жителей региона обратились в больницы с переохлаждением и другими травмами.

В результате очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня некоторые задвижки Каховской ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов полностью или частично затопило. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС.

В ближайшее время восстановление Каховской ГЭС невозможно, заявил 11 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.