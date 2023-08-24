Москва, 24 августа, 2023, 21:36 — ИА Регнум. Режим ЧС федерального уровня, действовавший после теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области, снят. Об этом на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Вчера уже принято решение было, что чрезвычайная ситуация заканчивается. У нас она была федерального уровня, локальная остаётся. Мы оставим её в 15-километровой зоне. И в общем-то задача выполнена», — сообщил он.

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Ранее в начале встречи Сальдо доложил Путину о ликвидации всех последствий затопления и постепенном возвращении местных жителей на их привычные территории.

В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли и разрушили задвижки Каховской ГЭС, после чего вода неконтролируемо сбросилась ниже по течению Днепра. Населённые пункты оказались затоплены, власти региона ввели режим ЧС и начали эвакуацию населения. Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что целью Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ пытаются провести контрнаступление.

В беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин заявил, что Киев готовился к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начал сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище. Так последствия катастрофы стали более разрушительными.