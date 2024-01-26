Убийство военкора Владлена Татарского
Песков отказался комментировать решение суда по Треповой*
В администрации президента России не стали комментировать приговор суда по делу Дарьи Треповой (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом 26 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы не комментируем решение суда, не будем делать...
26 января 2024
Суд удовлетворил гражданские иски к Треповой* на 16,5 млн рублей
Суд удовлетворил иски к Дарье Треповой (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу о теракте на 16,5 миллиона рублей, сообщили 25 января в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «Суд определился с гражданскими исками. С Треповой взыскано 16 495 000...
новость часа
25 января 2024
Защита Треповой* обжалует приговор суда за теракт в Петербурге
Защита Дарьи Треповой (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) намерена обжаловать решение суда, который приговорил её к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщил 25 января журналистам адвокат Треповой Даниил Берман. «Предположу, что...
25 января 2024
Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии по делу о теракте
Суд признал Дарью Трепову (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) виновной в соовершении теракта в Петербурге, следует из решения суда. Трепова получила 27 лет колонии общего режима. Сообщник Треповой приговорён к 1 году 9 месяцам колонии за её укрывательство. При...
25 января 2024
Трепова* выступила на суде с последним словом
Обвиняемая по делу о теракте в петербургском кафе Дарья Трепова (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) выступила в суде с последним словом. «Я не помогала вам, потому что испугалась, но это меня не оправдывает», — сказала обвиняемая. По словам девушки...
новость часа
22 января 2024
Суд огласит приговор Треповой* по делу о теракте в Петербурге 25 января
Суд 25 января огласит приговор Дарье Треповой (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, сообщил корреспондент ТАСС. «Оглашение приговора здесь же 25 января в 15:00», — заявил председательствующий судья Тимур Жидков. Как...
22 января 2024
28 лет за решёткой: обвинение запросило наказание Дарье Треповой
Дарье Треповой (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в совершении теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский ( Максим Фомин ), прокурор запросила 28 лет лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент ИА Регнум. «Окончательно определить...
19 января 2024
Трепова* согласилась выплатить компенсацию пострадавшим в теракте
Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) согласилась выплатить пострадавшим во время взрыва, в котором погиб военкор Владлен Татарский, компенсацию по решению суда. Об этом пишет газета «Известия». По данным издания, размер запрошенных...
19 января 2024
Укрыватель Треповой* попытался сбежать, бросив её в квартире
Укрыватель Дарьи Треповой (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), совершившей теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), бросил девушку в квартире и попытался сбежать. Об этом 14 декабря сообщили «Известия». По информации издания, это произошло на...
14 декабря 2023
Сотрудник ФСБ рассказал, где Трепова* пряталась после теракта
Сотрудники ФСБ не сразу нашли Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) после того, как она совершила теракт, унёсший жизнь военкора Владлена Татарского ( Максима Фомина ). Об этом 13 декабря рассказал один сотрудников ведомства, который участвовал в поисках, сообщила «Фонтанка»...
13 декабря 2023
Кураторы следили за убившей военкора Татарского Треповой* через GPS-трекер
Украинские кураторы следили за действиями исполнительницы теракта, унёсшего жизнь военкора Владлена Татарского ( Максима Фомина ), Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов) через автомобильный GPS-трекер. По сведениям источника телеканала «78», в начинённую взрывчаткой статуэтку...
новость часа
13 декабря 2023
Умер один из потерпевших по делу о гибели Татарского
Умер один из потерпевших по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин ( Владлен Татарский ). Об этом 15 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ. Речь идёт о философе и психологе Викторе Полиектове. По имеющейся у телеканала информации, его смерть не связана с...
новость часа
15 ноября 2023
Обвиняемая в убийстве военкора Татарского Трепова* частично признала вину
Обвиняемая в совершении теракта в одном из кафе Санкт-Петербурга Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) частично признала вину. Она заявила об этом 15 ноября в ходе первого выездного заседания 2-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге. «Нет, я не знала...
15 ноября 2023
Прокурор раскрыл новые детали убийства Татарского
Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Максим Фомин ( Владлен Татарский ), привела в боевое состояние замаскированное взрывное устройство, сообщил 15 ноября прокурор на заседании 2-го Западного...
15 ноября 2023
Тест Треповой* на полиграфе доказал, что она знала о содержимом статуэтки
Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Максим Фомин ( Владлен Татарский), знала, что именно находится в статуэтке, которую она подарила журналисту. Это подтвердили данные...
14 ноября 2023
Обвиняемую в убийстве военкора Татарского Трепову* признали вменяемой
Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского (Максим Фомин), осознавала всю опасность своих действий в кафе на Университетской набережной. К такому выводу пришли судебные эксперты. Девушку признали вменяемой. Об...
13 ноября 2023
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой*
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в убийстве репортёра Владлена Татарского, сообщили 17 октября в пресс-службе ведомства. «Трепова обвиняется в совершении...
17 октября 2023
Срок следствия по делу Треповой* продлили до 2 декабря
Срок следствия по делу Дарьи Треповой (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в убийстве репортёра Владлена Татарского ( Максима Фомина ), следователи продлили до 2 декабря. «21 августа 2023 года срок предварительного следствия продлен до восьми месяцев, то есть до 02...
новость часа
27 августа 2023
СМИ узнали о скором завершении дела об убийстве военкора Татарского
Следствие по делу о теракте, в ходе которого 2 апреля в результате взрыва в Street Food Bar № 1 в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), скоро завершится, сообщил 26 августа источник в правоохранительных органах. «Расследование дела [обвиняемой Дарьи ] Треповой (лицо...
новость часа
26 августа 2023
Суд в Москве продлил арест Треповой* до декабря
Обвиняемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) останется в СИЗО ещё как минимум три месяца. Срок ареста фигурантке уголовного дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга продлили до 2 декабря...
25 августа 2023