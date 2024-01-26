* лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 26 января, 2024, 12:41 — ИА Регнум. В администрации президента России не стали комментировать приговор суда по делу Дарьи Треповой (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом 26 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Гальперин/РИА Новости

«Мы не комментируем решение суда, не будем делать этого и сейчас»,― сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте. При этом прокурор запросил 28 лет лишения свободы. Суд установил, что девушка подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку, в которой находилась взрывчатка. В результате взрыва военкор погиб, ещё 40 человек получили ранения.

Гособвинение также попросило назначить ей штраф в размере 800 тысяч рублей. Суд удовлетворил гражданские иски к Треповой на 16,5 млн рублей. По решению суда она должна выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Защита Треповой намерена обжаловать решение суда.

Суд 25 января также приговорил Дмитрия Касинцева, укрывавшего Трепову после совершённого теракта, к одному году десяти месяцам тюремного заключения.

Теракт, при котором погиб Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), произошёл 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где он проводил творческую встречу. Трепова была одной из гостей мероприятия.

После теракта Трепова скрылась в квартире своего знакомого Касинцева, который 3 апреля попытался сбежать. В апреле 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Позднее его переквалифицировали в дело о теракте, а Трепову арестовали.