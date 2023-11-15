* лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Санкт-Петербург, 15 ноября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Обвиняемая в совершении теракта в одном из кафе Санкт-Петербурга Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) частично признала вину. Она заявила об этом 15 ноября в ходе первого выездного заседания 2-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Нет, я не знала, что в статуэтке находится СВУ [самодельное взрывное устройство]. (…) По ч.4 ст.327 («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление») УК РФ я признаю [вину]полностью», — привело её слова «РИА Новости».

О частичном признании вины также заявил Дмитрий Касинцев, которого обвиняют по ч. 2 ст. 316 УК РФ («Укрывательство особо тяжкого преступления»). По версии следствия, он укрывал Трепову в своей квартире после совершения ею теракта.

Как сообщало ИА Регнум, теракт, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 42 человека произошёл в Санкт-Петербурге 2 апреля. Трепова пронесла на творческий вечер журналиста и подарила ему начинённую взрывчаткой статуэтку. По данным следователей, она сделала это по заданию украинских спецслужб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, переквалифицированное 3 апреля в дело о теракте. Трепову арестовали. На заседании Московского городского суда 24 апреля она заявила, что «безумно» сожалеет о произошедшем.

13 ноября стало известно, что эксперты установили, что Трепова не страдает хроническими психическими расстройствами и болезненными состояниями психики. Они также не нашли у обвиняемой каких-либо грубых нарушений эмоционально-волевой регуляции и критических расстройств, которые лишали бы её способности осознавать характер совершаемых действий.

Данные полиграфа 14 ноября подтвердили, что Трепова знала, что именно находится в статуэтке, которую она подарила журналисту. Результаты теста также показали прямой умысел и дополнительно доказали причастность обвиняемой к взрыву.