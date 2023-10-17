* — лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 17 октября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в убийстве репортёра Владлена Татарского, сообщили 17 октября в пресс-службе ведомства.

«Трепова обвиняется в совершении террористического акта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств, а также в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного документа», — говорится в сообщении.

Также Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Касинцева, который обвиняется в укрывательстве преступления.

По версии следствия, Трепова вошла в состав организованной группы для совершения террористического акта с целью дестабилизации органов государственной власти и понуждения их к принятию решения о прекращении спецоперации. Она неоднократно посещала мероприятия с участием Татарского, чтобы войти в доверие военкора. Затем 2 апреля во время встречи в петербургском кафе девушка вручила военкору замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате теракта военкор погиб, ещё 52 человека получили ранения. В тот же день Трепова, скрываясь от правоохранительных органов, приехала в квартиру Касинцева, который, зная о её причастности к взрыву, укрывал обвиняемую.

Следственный комитет России 10 октября завершил расследование уголовного дела о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. Следствие установило, что теракт готовили на территории Украины противники проведения спецоперации.

Трепову арестовали 4 апреля и отправили под стражу до 2 июня 2023 года. Следователям она призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась. Позднее на заседании суда она сказала, что «безумно» сожалеет о произошедшем.

По этому делу также проходят Роман Попков (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов), который переписывался с Треповой и давал ей указания. Другим фигурантом дела стал гражданин Украины Юрий Денисов. По версии следствия, в феврале 2023 года он прибыл в Россию и передал Треповой статуэтку со взрывчаткой.