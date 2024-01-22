* лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Санкт-Петербург, 22 января, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Суд огласит приговор Дарье Треповой (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга 25 января, сообщил корреспондент агентства ТАСС.

Петр Ковалев/ТАСС

«Оглашение приговора здесь же 25 января в 15:00», — заявил председательствующий судья Тимур Жидков.

Как сообщил 19 января корреспондент ИА Регнум, Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), прокурор запросила 28 лет лишения свободы. Также обвиняемой попросили назначить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Теракт в кафе в Санкт-Петербурге произошёл 2 апреля 2023 года. Трепова была одной из гостей творческого вечера Татарского. Она попросила разрешения подарить военкору статуэтку. Девушка преподнесла ему подарок, который, как впоследствии оказалось, содержал взрывчатку. После вручения подарка Трепова ушла из кафе, а вскоре в баре прогремел взрыв. Во время взрыва Татарский погиб, пострадали более 40 человек.

После теракта Трепова скрылась в квартире у своего знакомого Дмитрия Касинцева. Гособвинение запросило для него 1 год и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, которое позже переквалифицировал в дело о теракте, Трепову арестовали. Второй Западный окружной военный суд продлил арест Треповой до 18 апреля 2024 года.