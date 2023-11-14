* лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 14 ноября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), знала, что именно находится в статуэтке, которую она подарила журналисту. Это подтвердили данные полиграфа, тест на котором девушка провалила. Об этом 14 ноября сообщил телеканал «78.ru».

Максим Блинов/РИА Новости

Когда Треповой задавали вопрос о том, знала ли она, что несёт в кафе Татарскому, показатели её состояния резко менялись. Результаты теста указали на прямой умысел и дополнительно доказали её причастность к взрыву.

Теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошёл в Санкт-Петербурге 2 апреля. По версии следствия, преступление совершила Трепова по заданию украинских спецслужб. Она пронесла на творческий вечер журналиста и подарила ему начинённую взрывчаткой статуэтку. В результате взрыва военкор погиб, ещё 42 человека пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Трепова уверяла, что до последнего момента она не знала, что скрывается в «подарке» и что готовится покушение. По его словам, девушка думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. При этом следователи установили, что на самом деле она знала о том, что передаёт военкору статуэтку со взрывчаткой.

СК возбудил уголовное дело об убийстве, которое 3 апреля переквалифицировал в дело о теракте. Трепову арестовали. На заседании Московского городского суда 24 апреля она заявила, что «безумно» сожалеет о произошедшем.

23 августа стало известно, что подозреваемую переведут из Лефортово в «Шпалерку» (СИЗО-3 Санкт-Петербурга).

Следователи также установили причастность к теракту журналиста Романа Попкова (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов), проживавшего на Украине, ― он переписывался с Треповой и давал ей указания. Ещё один фигурант дела, гражданин Украины Юрий Денисов, по версии следствия, в феврале 2023 года прибыл в Россию и передал исполнительнице статуэтку со взрывчаткой.

Дарья Трепова осознавала всю опасность своих действий в кафе на Университетской набережной. К такому выводу пришли судебные эксперты. Девушку признали вменяемой.