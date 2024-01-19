Санкт-Петербург, 19 января, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Дарье Треповой (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в совершении теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), прокурор запросила 28 лет лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент ИА Регнум.

Petrov Sergey/Global Look Press Дарья Трепова (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

«Окончательно определить наказание Треповой в виде лишения свободы на 28 лет», — заявила представитель обвинения в ходе прений по уголовному делу, которые проходят 19 января в 1-м Западном окружном военном суде.

Кроме срока Треповой попросили назначить штраф в 800 тысяч рублей.

Вместе с тем Трепова попросила суд вернуть дело на доследование и переквалифицировать его по другим статьям.

Теракт в Санкт-Петербурге

2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге состоялся творческий встреч Татарского «Есть такая профессия — военкор», который завершился лишившим его жизни взрывом. Трепова была одной из гостей мероприятия. На встрече Дарья представилась студенткой Академии художеств, попросив разрешения подарить статуэтку. Она преподнесла военкору в подарок статуэтку с его изображением, он поблагодарил её за презент, который, как впоследствии оказалось, содержал взрывчатку. После вручения подарка девушка покинула заведение, а вскоре в баре прогремел взрыв. В результате теракта Татарский погиб, пострадали более 40 человек.

Позднее в заседании по делу об убийстве озвучили данные, что Татарский скоропостижно скончался от взрывной травмы спустя доли секунд после взрыва. У него не было шансов выжить.

После теракта Трепова скрылась в квартире у своего знакомого Дмитрия Касинцева. Однако на следующее после теракта утро, 3 апреля Касинцев попытался сбежать.

Касинцев, взяв вещи, телефон, российский и заграничный паспорта, хотел выйти на улицу, однако на первом этаже подъезда его остановил сотрудник полиции. По требованию правоохранителя Касинцев провёл его к своей квартире и открыл дверь. Саму Трепову нашли в шкафу.

Самому Касинцеву гособвинение запросило 1 год и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

После теракта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве, которое позже переквалифицировал в дело о теракте, Трепову арестовали. Второй Западный окружной военный суд продлил арест Треповой до 18 апреля 2024 года.

После теракт президент России Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества.

Украинский журналист и Гештальт

В конце марта 2023 года Трепова приехала в Санкт-Петербург и арендовала жильё неподалёку от кафе, в котором и был впоследствии совершён теракт. Подруге, которая успела побывать у неё в гостях, Дарья сообщила, что собирается эмигрировать через Турцию на Украину.

Следователи установили причастность к теракту журналиста Романа Попкова (лицо, внесённое Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), проживавшего на Украине. Он переписывался с Треповой и давал ей указания. Ещё один фигурант, гражданин Украины Юрий Денисов, по версии следствия, в феврале 2023 года прибыл в Россию и передал исполнительнице ту самую статуэтку.

По словам Треповой, после начала СВО она написала Попкову с просьбой помочь перебраться на Украину в качестве «волонтёра». Через полгода он написал, что готов помочь с переездом. После этого он начал давать небольшие поручения. Так, он попросил купить незарегистрированные сим-карты, перевёл за это деньги, а позже познакомил с другом под ником Гештальт, настоящего имя которого она не знает.

Сама Трепова осознавала, что делает, судебные эксперты признали её вменяемой. Так, данные полиграфа 14 ноября прошлого года подтвердили, что Трепова знала, что именно находится в статуэтке, которую она подарила журналисту. Результаты теста также показали прямой умысел и дополнительно доказали причастность обвиняемой к взрыву.

Трепова 16 января на допросе в Первом западном окружном военном суде в Петербурге рассказала, что выполняла поручения украинских кураторов в надежде уехать на Украину. Кураторами россиянки, помимо Попкова, числится его друг по кличке Гештальт.

Позднее стало известно, что украинские кураторы следили за ней с помощью помещённого в статуэтку обычного автомобильного GPS-трекера.

Также участвовавший в её поисках после теракта сотрудник ФСБ рассказал, что одна группа оперативников после установления личности подозреваемой проверяла в Пулково самолёт в Бухару, на который она купила билет, а другая отправилась проверять информацию с камер видеонаблюдения, по которым установили, что девушка вошла в один из домов на улице Фёдора Абрамова и вышла там на 21-м этаже.

Гражданские иски против Треповой

Сумма исков по компенсациям к Треповой достигла более 40 млн рублей. В суде она согласилась выплатить все компенсации.

Сумма сложилась из направленных в отношении неё исков от пострадавших при устроенном ей взрыве и родственников убитого. Самый крупный иск поступил от матери Татарского —15 млн рублей. С учётом того, что с исками обратились не все пострадавшие, сумма может увеличиться. Супруга погибшего военкора при этом подавать в суд отказалась.

Причастность киевского режима

Сразу после теракта в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) назвали убийство Татарского терактом, который организовали спецслужбы Украины.

В НАК заявили, что теракт, в результате которого погиб Татарский, «был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», активной сторонницей которого является задержанная Трепова.

В антитеррористическом комитете заявили также, что ведётся расследование всех обстоятельств преступления.

В Совфеде и в Союзе журналистов России в свою очередь заявили, что это убийство враги организовали из-за работы военкора, освещавшего действия российских военных в рамках спецоперации.

Вместе с тем американский политолог Скотт Беннетт заявил, что убийство Татарского могли осуществить украинские радикалы при поддержке стран Запада.

Как предположил Беннет, взрыв в кафе в Санкт-Петербурге мог быть произведён с использованием зарубежных технологий — спутников, которые, по его мнению, предоставили США и Британия.

«Я думаю, что это совместная операция США, Великобритании и Украины. Также в этом, вероятно, замешано израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад», — сказал он.

В свою очередь экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью американской журналистке Симоне Пападопулос заявил, что руководители спецслужб Украины не скрывают, что они проводят политические убийства и террористические акты за внебюджетные деньги.

По его мнению, именно Киев осуществил убийства Татарского и журналистки Дарьи Дугиной, а также покушение на писателя Захара Прилепина.