* лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Санкт-Петербург, 25 января, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Суд удовлетворил иски к Дарье Треповой (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу о теракте на 16,5 миллионов рублей, сообщили 25 января в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Суд определился с гражданскими исками. С Треповой взыскано16 495 000 рублей», — говорится в сообщении.

Помимо этого, по решению суда, девушка должна выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее, 25 января, суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте. При этом прокурор запросил для Треповой 28 лет лишения свободы. Суд установил, что Трепова подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку, в которой находилась взрывчатка. В результате взрыва военкор погиб, ещё 40 человек получили ранения.

Гособвинение также попросило назначить ей штраф в размере 800 тысяч рублей. Защита Треповой намерена обжаловать решение суда.

Суд 25 января также приговорил Дмитрия Касинцева, укрывавшего Трепову после совершённого теракта, к одному году десяти месяцам тюремного заключения.

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Как сообщало ИА Регнум, теракт, при котором погиб Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) произошёл 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Татарский, проводил в этом кафе творческую встречу «Есть такая профессия — военкор».

Трепова была одной из гостей мероприятия. Она преподнесла военкору в подарок статуэтку, в которой была взрывчатка. После этого прогремел взрыв. Во время теракта погиб военкор и ещё пострадали 40 человек. У них зафиксировали минно-взрывные травмы, ожоги и множественные оскольчатые ранения.

После теракта Трепова скрылась в квартире своего знакомого Касинцева, который 3 апреля попытался сбежать.

В апреле 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Позднее его переквалифицировали в дело о теракте, а Трепову арестовали.