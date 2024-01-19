* лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Санкт-Петербург, 19 января, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) согласилась выплатить пострадавшим во время взрыва, в котором погиб военкор Владлен Татарский, компенсацию по решению суда. Об этом пишет газета «Известия».

Сергей Петров/Global Look Press Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов)

По данным издания, размер запрошенных пострадавшими компенсаций составляет более 40 млн рублей.

2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге во время творческого вечера Татарского прогремел взрыв. Перед началом мероприятия Трепова преподнесла военкору в подарок статуэтку, которая, как оказалось, содержала взрывчатку. Татарский погиб.

СК возбудил уголовное дело об убийстве, позже статью изменили на теракт, а Трепову арестовали. Как установили следователи, её действиями руководил украинский журналист Роман Попков (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов) и ещё один гражданин Украины Юрий Денисов. По версии следствия, в феврале 2023 года именно он прибыл в Россию и передал Треповой ту самую статуэтку.

Позднее стало известно, что украинские кураторы следили за ней с помощью помещённого в статуэтку обычного автомобильного GPS-трекера.

Как передавало ИА Регнум, 16 января Трепова рассказала в суде, что выполняла поручения украинских кураторов в надежде уехать на Украину. Куратором россиянки, помимо Попкова, был его друг по кличке Гештальт.

По её словам, через полгода Попков написал, что готов помочь с переездом. После этого он начал давать небольшие поручения. Так, он попросил купить незарегистрированные сим-карты, перевёл за это деньги, а позже познакомил с другом под ником Гештальт. Настоящего его имени Трепова не знает, но именно он отправил ей посылку с бюстом Татарского.