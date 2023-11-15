Санкт-Петербург, 15 ноября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), привела в боевое состояние замаскированное взрывное устройство, сообщил 15 ноября прокурор на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге.

Алексей Даничев/РИА Новости Дарья Трепова

«Сам взрыв был произведён дистанционно с эстонской сим-карты», — уточнил гособвинитель.

Как уточнил прокурор, девушка получила 132 тысячи рублей на криптокошелёк в рамках подготовки убийства военкора.

Уголовное дело Треповой, а также её сообщника Дмитрия Касинцева рассмотрели 15 ноября в Санкт-Петербурге на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда. На процессе по теракту Трепова и Касинцев частично признали вину. По версии следствия, он скрывал девушку в своей квартире после теракта.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате теракта, совершенного во время творческого вечера журналиста в кафе в Санкт-Петербурге. Тогда Трепова пронесла на мероприятие начинённую взрывчаткой статуэтку и подарила репортёру. Через несколько минут прогремел взрыв. Пострадали 42 человека.

Трепову задержали 3 апреля. На следующий день суд избрал ей меру пресечения в виде ареста. По данным ФСБ, Трепова связана с ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Трепова уверяла, что до последнего не знала, что готовится покушение на военкора. Однако в ходе расследования выяснилось, что она знала о том, что передаёт военкору статуэтку со взрывчаткой. Это подтвердили и данные полиграфа, тест на котором девушка провалила. Судебные эксперты также пришли к выводу, что Трепова осознавала всю опасность своих действий.

Следователи установили причастность к теракту журналиста Романа Попкова (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов) и гражданина Украины Юрия Денисова. По версии следствия, первый — давал Треповой указания, а второй — в феврале 2023 года прибыл в Россию и передал исполнительнице статуэтку со взрывчаткой.