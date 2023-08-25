* лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 25 августа, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Обвиняемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) останется в СИЗО ещё как минимум три месяца. Срок ареста фигурантке уголовного дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга продлили до 2 декабря.

Ходатайство следствия Басманный суд Москвы рассмотрел 25 августа. Заседание закрыли от прессы, так как предварительное следствие в отношении соучастников продолжается. Сама обвиняемая также поддержала ходатайство о закрытии.

Ранее в суд с просьбой продлить до зимы срока ареста Треповой обратилось следствие.

Как сообщало ИА Регнум, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта, совершённого 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В ходе творческого вечера в его руках взорвалась статуэтка, которую принесла Трепова.

Мощность взрывного устройства, по предварительным данным, превысила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали более 30 человек. Трепову арестовали.

Преступление сторонница ФБК (внесён в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена) Трепова совершила по заданию спецслужб Украины. В суде она заявила, что безумно сожалеет о произошедшем.

25 июля СКР предъявил Треповой окончательное обвинение. Как указал глава следственного ведомства Александр Бастрыкин, она пыталась убедить следствие, что «не знала о бомбе».

Следователи также установили причастность к теракту журналиста Романа Попкова (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов), проживавшего на Украине, — он переписывался с Треповой и давал ей указания. Ещё один фигурант дела, гражданин Украины Юрий Денисов, по версии следствия, в феврале 2023 года прибыл в Россию и передал исполнительнице статуэтку со взрывчаткой.

23 августа стало известно, что подозреваемую переведут из Лефортово в «Шпалерку» (СИЗО-3 Санкт-Петербурга). Дело по существу рассмотрит Второй Западный окружной военный суд.