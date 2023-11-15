Москва, 15 ноября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Умер один из потерпевших по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский). Об этом 15 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Алексей Даничев/РИА Новости

Речь идёт о философе и психологе Викторе Полиектове. По имеющейся у телеканала информации, его смерть не связана с терактом, он подавился и умер от удушья.

О смерти Полиектова также сообщил судья Тимур Жидков на выездном заседании в Первом западном окружном военном суде. Он уточнил, что эта информация поступила в перерыве.

В заседании объявили перерыв до 17 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября начался судебный процесс над Дарьей Треповой (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в теракте против военкора Татарского. Девушка частично признала вину.

Теракт, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 42 человека, произошёл в Санкт-Петербурге 2 апреля. Трепова пронесла на творческий вечер журналиста и подарила ему начинённую взрывчаткой статуэтку. По данным следователей, она сделала это по заданию украинских спецслужб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, переквалифицированное 3 апреля в дело о теракте. Трепову арестовали. На заседании Московского городского суда 24 апреля она заявила, что «безумно» сожалеет о произошедшем.