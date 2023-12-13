* — внесена в список террористов и экстремистов

Санкт-Петербург, 13 декабря, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Украинские кураторы следили за действиями исполнительницы теракта, унёсшего жизнь военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарьей Треповой (внесена в список террористов и экстремистов) через автомобильный GPS-трекер.

Иван Шилов ИА Регнум Дарья Трепова

По сведениям источника телеканала «78», в начинённую взрывчаткой статуэтку предварительно поместили обычный автомобильный GPS-трекер. Трепова об этом не знала, и кураторы могли таким образом следить за ней, чтобы удостовериться в выполнении необходимых действий.

«Она точно понимала, что взрыв должен был состояться, ведь за несколько часов до теракта она по инструкции сняла со статуэтки специальный магнит, который не позволял сработать взрывчатке», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге состоялся творческий вечер Татарского, который завершился лишившим его жизни взрывом. Трепова была одной из гостей мероприятия. Она преподнесла военкору в подарок статуэтку с его изображением, он поблагодарил её за презент, который, как впоследствии оказалось, содержал взрывчатку. В результате теракта Татарский погиб, пострадали более 40 человек.

СК возбудил уголовное дело об убийстве, которое позже переквалифицировал в дело о теракте, Трепову арестовали. Следователи установили причастность к теракту журналиста Романа Попкова (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов), проживавшего на Украине. Он переписывался с Треповой и давал ей указания. Ещё один фигурант, гражданин Украины Юрий Денисов, по версии следствия, в феврале 2023 года прибыл в Россию и передал исполнительнице ту самую статуэтку.

Сама Трепова осознавала, что делает, судебные эксперты признали её вменяемой. Второй Западный окружной военный суд продлил арест Треповой до 18 апреля 2024 года. Ей также предъявили иск на 1,6 млн рублей. Позднее в заседании по делу об убийстве озвучили данные, что Татарский скоропостижно скончался от взрывной травмы спустя доли секунд после взрыва. У него не было шансов выжить.