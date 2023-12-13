* — лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Санкт-Петербург, 13 декабря, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ не сразу нашли Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) после того, как она совершила теракт, унёсший жизнь военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом 13 декабря рассказал один сотрудников ведомства, который участвовал в поисках, сообщила «Фонтанка».

Максим Блинов /РИА Новости Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов)

Он пояснил, что одна группа после установления личности подозреваемой проверяла в Пулково самолёт в Бухару, на который Трепова купила билет, а другая отправилась проверять информацию с камер видеонаблюдения, по которым установили, что девушка вошла в один из домов на улице Фёдора Абрамова и вышла там на 21-м этаже.

Правоохранители стали проверять квартиры в подъезде и четыре раза беседовали с Дмитрием Касинцевым, в квартире которого потом обнаружили Трепову. Сначала он не вызвал подозрений и каждый раз говорил, что дома один, предлагал пройти в квартиру. Позже один из оперативников встретил Касинцева в холле первого этажа, и поведение мужчины ему показалось подозрительным. Они вместе поднялись в квартиру.

«Оказалось, что Трепова пряталась в шкафу. Она сразу подтвердила, что была тем человеком, который принёс в бар статуэтку», — сообщили о показаниях свидетеля в издании.

Как сообщало ИА Регнум, убийство Татарского произошло 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге во время его творческого вечера. Трепова во время мероприятия подарила военкору в подарок бюст с его изображением, в котором, как потом установили следователи, была взрывчатка. От взрыва также пострадали более 40 человек. Трепову арестовали.

Следователи также установили причастность к теракту журналиста Романа Попкова (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов), проживавшего на Украине. Он по переписке давал указания Треповой. Кроме того, по версии следователей, другой гражданин Украины Юрий Денисов феврале прибыл в Россию и передал исполнительнице теракта бюст со взрывчаткой.

13 декабря телеканал «78» сообщил, что в статуэтку со взрывчаткой вмонтировали автомобильный GPS-трекер. По нему кураторы отслеживали передвижение бюста. По информации журналистов, Трепова за несколько часов до взрыва сняла со статуэтки специальный магнит, который не позволял устройству сработать.