* лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 13 ноября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского (Максим Фомин), осознавала всю опасность своих действий в кафе на Университетской набережной. К такому выводу пришли судебные эксперты. Девушку признали вменяемой. Об этом 13 ноября сообщила «Лента.ru».

Александр Щербак/ТАСС Гражданка РФ Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского

Эксперты установили, что хроническими психическими расстройствами и болезненными состояниями психики Трепова не страдает. У 26-летней обвиняемой есть смешанное расстройство личности, при этом экспертам не удалось обнаружить каких-либо грубых нарушений эмоционально-волевой регуляции и критических расстройств, лишавших бы её способности осознавать характер совершаемых действий.

Также у Треповой зафиксировали тревожность и мнительность, повышенную чувствительность и ранимость, неустойчивую самооценку и выраженную потребность в признании и стремление к ярким переживаниям.

Как сообщало ИА Регнум, Владлен Татарский погиб в результате теракта, совершённого 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Он погиб, приняв от Треповой (которая представилась Настей — студенткой Академии художеств) позолоченную статуэтку, начиненную взрывчаткой. Пострадали 42 человека. СК возбудил уголовное дело об убийстве, которое 3 апреля переквалифицировал в дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Трепову арестовали. Следователям девушка призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась. При этом обвиняемая настаивала, что не знала о содержимом сувенира. На заседании Московского городского суда 24 апреля она заявила, что «безумно» сожалеет о произошедшем.

23 августа стало известно, что подозреваемую переведут из Лефортово в «Шпалерку» (СИЗО-3 Санкт-Петербурга).

Следователи также установили причастность к теракту журналиста Романа Попкова (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов), проживавшего на Украине, ― он переписывался с Треповой и давал ей указания. Ещё один фигурант дела, гражданин Украины Юрий Денисов, по версии следствия, в феврале 2023 года прибыл в Россию и передал исполнительнице статуэтку со взрывчаткой.

В уголовном деле о теракте фигурирует в качестве свидетеля Дмитрий Косинцев, у которого Трепова скрывалась после теракта. Он заявил на допросе, что Трепову принял у себя, не зная, что произошёл взрыв. Позднее его отправили под домашний арест за укрывательство.

СК 10 октября завершил расследование уголовного дела о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в котором погиб Татарский. Дело по существу рассмотрит Второй Западный окружной военный суд.