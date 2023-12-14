* лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 14 декабря, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Укрыватель Дарьи Треповой (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), которую обвиняют в причастности к убийству в результате теракта военкора Владлена Татарского, бросил девушку в квартире и попытался сбежать. Об этом 14 декабря сообщили «Известия».

Алексей Даничев/Global Look Press Дарья Трепова

По информации издания, это произошло на следующее утром после теракта ― 3 апреля. Дмитрий Касинцев собрал в рюкзак ноутбук, телефон, российский и заграничный паспорта, а также ценности и хотел выйти из квартиры на улицу. Однако на первом этаже подъезда его остановил сотрудник полиции.

По требованию правоохранителя Касинцев провёл его к своей квартире и открыл дверь. Он обнаружил в одной из комнат Трепову, которая лежала на полу, накрытая простыней.

Как сообщало ИА Регнум, теракт, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадали 42 человека, произошёл в Санкт-Петербурге 2 апреля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, переквалифицированное 3 апреля в дело о теракте. Трепову, которая пронесла на творческий вечер журналиста и подарила Татарскому начинённую взрывчаткой статуэтку, арестовали. На заседании Московского городского суда 24 апреля она заявила, что «безумно» сожалеет о произошедшем.

Согласно заключению экспертизы, военкор Татарский скоропостижно скончался от взрывной травмы. Смерть наступила спустя доли секунд после взрыва. Также стало известно, что украинские кураторы следили за действиями исполнительницы теракта Треповой через автомобильный GPS-трекер, который поместили в начинённую взрывчаткой статуэтку. Однако сама девушка об этом не знала.

Сотрудники ФСБ не сразу нашли Трепову после того, как она совершила теракт. Как рассказал один из сотрудников ведомства, одна группа после установления личности подозреваемой проверяла в Пулково самолёт в Бухару, на который Трепова купила билет, а другая отправилась проверять информацию с камер видеонаблюдения, по которым установили, что девушка вошла в один из домов на улице Фёдора Абрамова и вышла там на 21-м этаже.