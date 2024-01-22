* лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Санкт-Петербург, 22 января, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Обвиняемая по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга Дарья Трепова (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) выступила в суде с последним словом, сообщил корреспондент spb. aif.ru из зала суда.

Петр Ковалев/ТАСС Дарья Трепова (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

«Я не помогала вам, потому что испугалась, но это меня не оправдывает», — сказала обвиняемая.

По словам девушки, познакомившись с военкором Владленом Татарским, погибшим во время теракта, она увидела добродушного и искреннего человека и не желала ему смерти. Она заявила, что ей очень жаль, что из-за неё родным пришлось пережить столько боли и страданий, а её доверчивость и наивность привели к таким последствиям. Подсудимая вновь отметила, что не знала о бомбе внутри статуэтки и думала, что там прослушивающее устройство.

В зале суда Трепова попросила повторно назначить психолого-психиатрическую экспертизу, а также не лишать свободы Дмитрия Касинцева, который укрывал её после взрыва.

Ранее 22 января стало известно, что суд огласит приговор Дарье Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга 25 января. При этом прокурор запросил для Треповой 28 лет лишения свободы. Гособвинение также попросило назначить ей штраф 800 тысяч рублей.

Судебные эксперты признали подсудимую вменяемой. Так, согласно данным полиграфа от 14 ноября 2023 года, Трепова знала, что именно находится в статуэтке, которую подарила журналисту Татарскому.

На допросе 16 января Трепова рассказала, что выполняла поручения украинских кураторов в надежде уехать в республику.

Теракт произошёл 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Там проходил творческий вечер Татарского «Есть такая профессия — военкор». Трепова была одной из гостей мероприятия. Она преподнесла военкору в подарок статуэтку, в которой, как впоследствии оказалось, была взрывчатка. После этого прогремел взрыв. Во время теракта Татарский погиб, ещё 40 человек пострадали.

Трепова скрылась в квартире у своего знакомого Дмитрия Касинцева. Однако на следующее после теракта утро, 3 апреля, тот попытался сбежать. Позднее стало известно, что гособвинение запросило для него 1 год и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали в дело о теракте, Трепову арестовали.