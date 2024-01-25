* лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 25 января, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Суд признал Дарью Трепову (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) виновной в соовершении теракта в Петербурге, следует из решения суда.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Трепова получила 27 лет колонии общего режима. Сообщник Треповой приговорён к 1 году 9 месяцам колонии за её укрывательство.

При этом прокурор запросил для Треповой 28 лет лишения свободы. Гособвинение также попросило назначить ей штраф 800 тысяч рублей.

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Судебные эксперты признали подсудимую вменяемой. Так, согласно данным полиграфа от 14 ноября 2023 года, Трепова знала, что именно находится в статуэтке, которую подарила журналисту Татарскому.

На допросе 16 января Трепова рассказала, что выполняла поручения украинских кураторов в надежде уехать в республику.

Теракт произошёл 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Там проходил творческий вечер Татарского «Есть такая профессия — военкор». Трепова была одной из гостей мероприятия. Она преподнесла военкору в подарок статуэтку, в которой, как впоследствии оказалось, была взрывчатка. После этого прогремел взрыв. Во время теракта Татарский погиб, ещё 40 человек пострадали.

Трепова скрылась в квартире у своего знакомого Дмитрия Касинцева. Однако на следующее после теракта утро, 3 апреля, тот попытался сбежать. Позднее стало известно, что гособвинение запросило для него 1 год и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали в дело о теракте, Трепову арестовали.