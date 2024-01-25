* лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Санкт-Петербург, 25 января, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Защита Дарьи Треповой (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) намерена обжаловать решение суда, который приговорил её к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщил 25 января журналистам адвокат Треповой Даниил Берман.

Petrov Sergey/globallookpress.com

«Предположу, что приговор обжалуем. Считаем его незаконным и необоснованным», — заявил он Берман.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3862466" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Трепова в суде

Как сообщало ИА Регнум, Первый Западный окружной военный суд 25 января признал Трепову виновной в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого 2 апреля прошлого года погиб военкор Владлен Татарский.

Трепова, как установил суд, подарила военкору статуэтку, в которой находилась взрывчатка. В результате взрыва военкор погиб, ещё 40 человек получили ранения.

Также Трепова, по решению суда, должна выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. По гражданским искам с Треповой взыщут 16 495 000 рублей.

Выступая на суде, Трепова заявила, что не желала смерти Татарскому и что сожалеет о случившемся. Она уверяет, что о взрывчатке в статуэтке не знала, полагая, что в её подарке находится прослушивающее устройство.

На допросе Трепова заявляла, что выполняла поручения своих кураторов с Украины, собираясь уехать в эту страну.

После взрыва она пряталась у своего знакомого Дмитрия Касинцева. Суд на сегодняшнем заседании приговорил его к одному году и девяти месяцам колонии за укрывательство.