Москва, 26 августа, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Следствие по делу о теракте, в ходе которого 2 апреля в результате взрыва в Street Food Bar № 1 в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский, скоро завершится, сообщил 26 августа источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Владлен Татарский

«Расследование дела [обвиняемой Дарьи] Треповой (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) близится к завершению, скоро ей и её защитнику будут предоставлены материалы для ознакомления, после чего дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — сообщил источник в интервью ТАСС.

Представитель правоохранительных органов добавил, что ряд соучастников убийства военкора пока не удалось установить. Судя по всему, уголовное дело против них выделят в отдельное производство.

Татарский погиб 2 апреля на своём творческом вечере в петербургском кафе Street Food Bar № 1 на Университетской набережной. Трепова вручила ему статуэтку, в которой находилась взрывчатка.

От взрыва Татарский погиб на месте, ещё 42 человека пострадали. СКР возбудил уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ), которое 3 апреля переквалифицировал в дело о теракте (205 УК РФ).

Трепову задержали 3 апреля. На следующий день суд избрал ей меру пресечения в виде ареста. По данным ФСБ, Трепова связана с ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе следствия выяснилось, что бюст с самодельной бомбой Треповой передал 35-летний гражданин Украины — член диверсионно-разведывательной группы, объявленный в розыск.

24 апреля Трепова на заседании Московского городского суда заявила, что раскаивается в содеянном. При этом следствие настаивает на том, что она знала о бомбе, заложенной в статуэтке.

СКР 25 июля предъявил ей окончательное обвинение — в совершении теракта (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ), в незаконном обороте оружия (часть 4 статьи 222.1 УК РФ) и в подделке документов (статья 327 УК РФ).

На заседании 25 августа, которое проходило в закрытом режиме, суд продлил арест Треповой ещё на три месяца — до 2 декабря.