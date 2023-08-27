* — лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 27 августа, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Срок следствия по делу Дарьи Треповой (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), следователи продлили до 2 декабря.

«21 августа 2023 года срок предварительного следствия продлен <…> до восьми месяцев, то есть до 02 декабря 2023 года», — сказано в документе, который появился в распоряжении ТАСС.

Обвиняемая в убийстве военного корреспондента Трепова останется в СИЗО на три месяца. Срок ареста фигурантке уголовного дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга 25 августа продлили до 2 декабря.

В августе стало известно, что подозреваемую переведут из Лефортово в «Шпалерку» (СИЗО-3 Санкт-Петербурга). Дело по существу рассмотрит Второй Западный окружной военный суд

Владлен Татарский погиб в результате теракта, совершённого 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Там проходил творческий вечер. Военкор погиб на месте. В его руках взорвалась статуэтка, которую принесла Трепова. Пострадали более 30 человек. Трепову арестовали. Следователям девушка призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, которое позже переквалифицировали в теракт.

СК 25 июля предъявил Треповой окончательное обвинение. Как указал глава ведомства Александр Бастрыкин, она пыталась убедить следствие, что «не знала о бомбе».

Следователи также установили причастность к теракту журналиста Романа Попкова (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов), проживавшего на Украине, и Юрия Денисова.