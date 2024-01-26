Гонения на УПЦ
Экс-премьер Украины счёл США виновными в захвате храмов УПЦ
Захваты храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны проходят по плану США, глава киевского режим Владимир Зеленский далёк от этих вопросов и просто выполняет данные ему американцами команды. Такое мнение 26 января высказал бывший премьер-министр Украины Николай...
26 января 2024
СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру УПЦ на Западной Украине
Украинские силовики провели обыски в Свято-Успенской Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области, сообщило 30 ноября издание «Обозреватель» в Telegram-канале. По данным источников издания, представители СБУ посетили территорию религиозного объекта утром 30...
30 ноября 2023
Киевские власти оставили Киево-Печерскую лавру без отопления
Власти Киева не подписали договор на отопление с Киево-Печерской лаврой, сообщили 23 октября «РИА Новости» насельники монастыря. «С лаврой не подписали новый договор на отопление, из-за этого в кельях очень холодно, монахи вынуждены приносить электрические обогреватели, все очень мёрзнут», —...
23 октября 2023
В РАРС призвали правозащитников выступить против закона Рады о запрете УПЦ
Верховная Рада Украины приняла антинародный закон, решив запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в республике, и на это должны обратить внимание правозащитные организации по всему миру. Так действия украинских депутатов прокомментировали в Российской ассоциации защиты...
20 октября 2023
Медведев заявил, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть
Мир, который ведут за собой Соединённые Штаты Америки, продолжает скатываться в глубочайшую пропасть. Об этом 20 октября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. «Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть», — написал он...
20 октября 2023
Политолог сравнил одобрение запрета УПЦ на Украине с Вальпургиевой ночью
С принятием на Украине законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), связанной с Россией, в республике начинается очередная фаза религиозных гонений, которые выльются в ещё большее число отнятых у УПЦ храмов и захват Свято-Успенской Почаевской лавры. Таким мнением в...
19 октября 2023
В Раде произошла стычка после голосования по проекту о запрете УПЦ
Между депутатами Верховной рады Украины произошла стычка после голосования по законопроекту о запрете в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Видеозапись произошедшего 19 октября опубликовал украинский телеканал «ТСН» в Telegram-канале. На выложенных кадрах запечатлено, как...
новость часа
19 октября 2023
Украинская рада поддержала в первом чтении закон о запрете УПЦ
Верховная рада Украины 19 октября приняла в первом чтении законопроект о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале. За запрет УПЦ проголосовали 267 депутатов, для принятия законопроекта нужно было 226 голосов...
19 октября 2023
В США рассказали о фатальной ошибке Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил фатальную ошибку, когда начал гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) в желании избавиться от всего, связывающего Украину с Россией. Такое мнение 16 октября высказал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в эфире...
16 октября 2023
Захарова назвала возмутительным оцепление полицией монастыря УПЦ
На Украине сегодня установился неонацистский режим. Об этом, комментируя оцепление украинской полицией Свято-Богоявленского женского монастыря Тернопольской епархии, 4 сентября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Действия киевских властей она...
4 сентября 2023
Полиция оцепила Свято-Богоявленский монастырь в Тернопольской области
На западе Украины киевские власти пытаются отнять у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ещё один монастырь. Полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь, чтобы закрыть обитель и выселить монахов. Об этом 4 сентября сообщил Союз православных журналистов (СПЖ). «В...
4 сентября 2023
Студентам Киевской духовной академии запретили вход в Киево-Печерскую лавру
Преподавателям и студентам Киевской духовной семинарии и академии (КДАиС) официально запретили вход и пребывание на территории Киево-Печерской лавры, где находятся учебные корпуса. Такое распоряжение прислало министерство культуры в письме, подписанном исполняющим обязанности министра Ростиславом...
новость часа
26 августа 2023
Наместника Киево-Печерской лавры экстренно госпитализировали
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел был доставлен в одну из кардиологических клиник Киева, где ему провели операцию, сообщил 14 августа адвокат митрополита Никита Чекман в своём в Telegram-канале. «Митрополит Павел сегодня был срочно...
14 августа 2023
МИД назвал актом беззакония закрытие Нижней лавры в Киеве
Решение Хозяйственного суда Киева, запретившего канонической Украинской православной церкви (УПЦ) препятствовать музею-заповеднику «Киево-Печерская лавра» пользованию имуществом монастыря, вызывает возмущение и осуждение, говорится в официальном комментарии спецпредставителям Министерства...
11 августа 2023
В РПЦ назвали закрытие Нижней лавры актом антицерковной политики Киева
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда расценил решение украинских властей закрыть для верующих с 11 августа Нижнюю лавру как очередной вопиющий акт антицерковной политики Киева. Он подчеркнул, что такими эти действия...
11 августа 2023
Суд запретил УПЦ препятствовать работе музея «Киево-Печерская лавра»
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что равнозначно официальному выселению монахов из обители. Об этом 10 августа сообщил...
10 августа 2023
Верующие отстояли корпуса Киево-Печерской лавры
Комиссия министерства культуры Украины планировала опечатать корпуса монастыря, однако ей пришлось уйти ни с чем. Верующие не позволили это сделать. Об этом 10 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на представленное очевидцами видео. «Несмотря на то что решение не вступило в законную силу...
10 августа 2023
Представитель властей в Киеве не ответил на вопрос о судьбе монахов лавры
Хозяйственный суд в Киеве 9 августа провел заседание по ситуации с монастырем на территории государственного заповедника «Киево-Печерская лавра». На нём рассматривали вопрос, касающийся условий, которые требуется соблюсти, чтобы у администрации комплекса отсутствовали препятствия в пользовании...
10 августа 2023
Наместника Киево-Печерской лавры Павла освободили из-под стражи под залог
Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла освободили из-под стражи. Об этом 7 августа сообщил его адвокат Никита Чекман. Он уточнил, что за митрополита внесли залог в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.). «Дорогие друзья, хорошие новости. Сегодня...
новость часа
7 августа 2023
Рогов рассказал о новом прозвище Зеленского среди православных на Украине
После гонений на православие на Украине на подконтрольной Киеву территории православные христиане дали украинскому президенту Владимиру Зеленскому прозвище Слуга Ирода. Об этом 30 июля рассказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Всё чаще православные жители...
30 июля 2023