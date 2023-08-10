Киев, 10 августа, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что равнозначно официальному выселению монахов из обители. Об этом 10 августа сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической церкви.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Слушаем краткий текст одного из самых позорных решений в истории современной Украины. Суд удовлетворил иск заповедника», — написал он в Telegram-канале.

Адвокат добавил, что юристы УПЦ собираются обжаловать вынесенное решение. По словам Чекмана, судья допустил множество процессуальных нарушений, в том числе не выслушал мнения монахов монастыря, и не учёл их конституционное право на жильё. Вынесенный вердикт приняли под давлением властей, уверен он.

Перед этим суд также признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры. При этом в удовлетворении исковых требований монастыря суд отказал.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась в конце марта, когда монахов незаконно начали выселять из обители. Киев в одностороннем порядке разорвал с УПЦ арендный договор, монахи отказались выполнять незаконные требования, что привело к конфликту и столкновениям. Власти заявили, что в обители могут остаться монахи, которые перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Наместника лавры, митрополита УПЦ Павла с 1 апреля поместили под арест, 1 июля его продлили ещё на два месяца. В России действия украинских властей охарактеризовали как репрессии против УПЦ.

1 мая на территорию лавры для описи имущества прибыла комиссия минкультуры Украины. 6 июня в ведомстве заявили, что комиссия завершила свою работу в монастыре, монахи УПЦ должны освободить помещения в течение трёх дней. При отказе министерство намеревалось подать в суд. Позднее стало известно, что управление Киево-Печёрской лаврой собираются передать патриарху Константинопольскому Варфоломею, представители которого в 2022 году уже предлагали передать обитель в его управление. Вместе с тем Киев продолжил давление на верующих и священнослужителей и начал выдавать им повестки. В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что получающий финансирование из США Варфоломей делает всё, чтобы развалить православие. 10 августа стало известно, что комиссия минкультуры Украины планировала опечатать корпуса монастыря, однако ей пришлось уйти ни с чем. Верующие не позволили это сделать.