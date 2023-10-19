Москва, 19 октября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. С принятием на Украине законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), связанной с Россией, в республике начинается очередная фаза религиозных гонений, которые выльются в ещё большее число отнятых у УПЦ храмов и захват Свято-Успенской Почаевской лавры. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Ранее Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Речь идёт о запрете канонической Украинской православной церкви. Законопроект позволит через суд запрещать деятельность УПЦ в стране.

«Это вопиющее и антиконституционное решение. На лицо очередная фаза религиозных гонений. Украинские власти ведут себя так, будто они готовы устроить Вальпургиеву ночь, только вместо гугенотов они будут уничтожать прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата. Думаю, что данный закон в перспективе выльется в ещё большее число отнятых у УПЦ храмов», — отметил Мезюхо.

Он обратил внимание, что возмутительное решение Верховной Рады объединило украинский парламент, поскольку и провластные силы, и оппозиция проголосовали за этот законодательный акт. По мнению политолога, увеличение числа инцидентов, связанных с религиозными гонениями на Украине будет расти. Он подчеркнул, что сегодня украинский законодатель делает всё для того, чтобы расколоть украинское общество по религиозному признаку.

«В конце концов, видимо, раскольники окончательно захватят все здания Киево-Печерской Лавры и возьмутся за Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Сначала пытались провести абсолютно неканонический собор по отмежеванию от Московского патриархата, но это отмежевание не спасло их от религиозного гонения и унижения. Это наука для всех. С нацистами, которые заседают в украинском парламенте, договариваться ни о чём нельзя, они всегда обманут», — поделился политолог.

Мезюхо допустил, что священнослужителей УПЦ могут ждать преследования, чтобы не дать им возможности придерживаться пророссийских религиозных взглядов и проповедовать их.

«Всё идёт к тому, что тех, кто, так скажем, верой слаб, заставить насильно влиться в структуру так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), неканонической с точки зрения православия организации», — указал политолог.

Как передавало ИА Регнум, власти Украины проводят активную политику против УПЦ, поощряя захват храмов канонический церкви сторонниками раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). В ряде областей местные власти самостоятельно стали запрещать деятельность УПЦ. При этом мэр Красилова Хмельницкой области Нила Островская в июле 2023 года признала, что запрет церкви на местном уровне незаконен, но она считает такие действия правильными.

Первый заместитель постпреда России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский заявил, что украинские власти проводят репрессии против УПЦ. Он отметил, что западные страны в Совбезе ООН поощряют эту политику Киева.

В марте обострился конфликт между УПЦ и ПЦУ, когда началось вытеснение монахов из Киево-Печерской лавры, одного из первых монастырей Руси и древнейшего на Украине. Тогда монахов незаконноначали выселять из обители, когда Киев в одностороннем порядке разорвал с УПЦ арендный договор. Власти заявили, что могут остаться монахи, которые перейдут в ПЦУ.

В России действия украинских властей охарактеризовали какрепрессии против УПЦ. Киев рассматривает вариант передачи лавры Константинопольскому патриархату, сообщил 11 июля зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.