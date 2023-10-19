Киев, 19 октября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Верховная рада Украины 19 октября приняла в первом чтении законопроект о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

За запрет УПЦ проголосовали 267 депутатов, для принятия законопроекта нужно было 226 голосов.

Спикер Рады Руслан Стефанчук ещё 16 октября заявил, что во всех фракциях украинского парламента идут споры о том, нужно ли запрещать каноническую церковь. Он назвал вынесение инициативы на голосование политически безответственным шагом.

Власти Украины проводят активную политику против УПЦ, поощряя захват храмов канонический церкви сторонниками раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). В ряде областей местные власти самостоятельно стали запрещать деятельность УПЦ. При этом мэр Красилова Хмельницкой области Нила Островская в июле 2023 года признала, что запрет церкви на местном уровне незаконен, но она считает такие действия правильными.

Первый заместитель постпреда России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский заявил, что украинские власти проводят репрессии против УПЦ. Он отметил, что западные страны в Совбезе ООН поощряют эту политику Киева.