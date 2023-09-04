Киев, 4 сентября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. На западе Украины киевские власти пытаются отнять у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ещё один монастырь. В настоящее время полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь, чтобы закрыть обитель и выселить монахов. Об этом 4 сентября сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

(сс) WIKIPEDIA. ORG Свято-Богоявленский монастырь в Тернопольской области

«В Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии с утра нагрянула полиция. Правоохранители хотят закрыть обитель и выселить монахов УПЦ», ― говорится в сообщении союза.

Отмечается, что монастырь оцепили, сейчас людей пускают только по предъявлении паспорта.

Комиссия заповедника в сопровождении силовиков зашли на территорию обители. Возле здания монастыря большое количество служебных машин правоохранителей.

Как следует из заявления монастыря, опубликованного в Telegram-канале Союза православных журналистов, последний договор аренды между монастырем УПЦ, который находится на этом территории уже 32 года, и Кременецко-Почаевским государственным историко-архитектурным заповедником заключили в 2018 году на пять лет, его срок действия истёк 3 сентября 2023 года. В начале августа монастырь обращался к министерству культуры Украины с просьбой продлить аренду на пять лет, однако ответ так и не поступил.

Как сообщало ИА Регнум, полиция 15 августа начала штурм трёх корпусов Киево-Печерской лавры. В канонической Украинской православной церкви уточнили, что речь идёт о 54-м, 57-м и 58-м корпусах. Сотрудники правоохранительных органов оцепили эти здания, срезали замки и ворвались в 57-й корпус.

Ранее комиссия министерства культуры Украины планировала опечатать корпуса монастыря, однако ей пришлось уйти ни с чем. Верующие 10 августа не позволили это сделать.

Ситуация с Киево-Печерской лаврой обострилась в конце марта, когда монахов незаконно начали пытаться выселять из обители. Украинские власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ арендный договор, однако монахи отказались выполнять незаконные требования, и это привело к конфликту и столкновениям.

31 марта ведомство подало иск с требованием признать УПЦ виновной в препятствовании управлению государственным имуществом лавры.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал расторжение договора, заключённого между монастырём канонической Украинской православной церкви и заповедником «Киево-Печерская лавра», законным. Речь идёт о помещении нижней лавры. В удовлетворении исковых требований монастыря суд отказал.

Позднее стало известно, что министерство культуры официально запретило преподавателям и студентам Киевской духовной семинарии и академии (КДАиС) вход и пребывание на территории Киево-Печерской лавры, где находятся учебные корпуса.