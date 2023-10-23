Киев, 23 октября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Власти Киева не подписали договор на отопление с Киево-Печерской лаврой, сообщили 23 октября «РИА Новости» насельники монастыря.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С лаврой не подписали новый договор на отопление, из-за этого в кельях очень холодно, монахи вынуждены приносить электрические обогреватели, все очень мёрзнут», — сказали собеседники агентства.

Как передавало ИА Регнум, власти Украины проводят активную политику против УПЦ, поощряя захват храмов канонический церкви сторонниками раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). В ряде областей местные власти самостоятельно стали запрещать деятельность УПЦ. При этом мэр Красилова Хмельницкой области Нила Островская в июле 2023 года признала, что запрет церкви на местном уровне незаконен, но она считает такие действия правильными.

Первый заместитель постпреда России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский заявил, что украинские власти проводят репрессии против УПЦ. Он отметил, что западные страны в Совбезе ООН поощряют эту политику Киева.

В марте обострился конфликт между УПЦ и ПЦУ, когда началось вытеснение монахов из Киево-Печерской лавры, одного из первых монастырей Руси и древнейшего на Украине. Тогда монахов незаконно начали выселять из обители, когда Киев в одностороннем порядке разорвал с УПЦ арендный договор. Власти заявили, что могут остаться монахи, которые перейдут в ПЦУ.

В России действия украинских властей охарактеризовали как репрессии против УПЦ. Киев рассматривает вариант передачи лавры Константинопольскому патриархату, сообщил 11 июля зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.