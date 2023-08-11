Москва, 11 августа, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Решение украинских властей закрыть для верующих с 11 августа Нижнюю лавру журналист, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда расценил как очередной вопиющий акт антицерковной политики Киева.

Иван Шилов ИА Регнум Киево-Печерская лавра

Он подчеркнул, что такими эти действия воспринимаются особенно на фоне визита в Киев митрополита Халкидонского Эммануила из Константинопольской Церкви. Легойда добавил, что своим присутствием представители Фанара выражают поддержку беззаконным действиям чиновников.

«Очевидно, что делегация Константинополя совершенно не смущается тем, что действия Фанара привели к страданиям простых верующих людей, изгоняемых из родной святыни», — подчеркнул в сообщении в Telegram-канале представитель Русской правоставнной церкви (РПЦ).

Легойда заявил, что действия украинских властей повлекут за собой ответственность.

«Насилие над верующими Украины, которое безразлично тем, кто сейчас считает себя полновластными хозяевами, не будет забыто и рано или поздно за него придется понести ответственность перед судом истории», ― уверен Легойда.

Ранее руководство заповедника заявило, что с 11 августа закрывает вход в Нижнюю лавру для всех, кроме священников, монахов и работников монастыря.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась в конце марта, когда монахов незаконно начали выселять из обители. Киев в одностороннем порядке разорвал с УПЦ арендный договор, монахи отказались выполнять незаконные требования, что привело к конфликту и столкновениям.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал расторжение договора, заключённого между монастырём канонической Украинской православной церкви и заповедником «Киево-Печерская лавра», законным. Речь идёт о помещении нижней лавры. В удовлетворении исковых требований монастыря суд отказал.

На следующий день несмотря на то, что решение суда в законную силу не вступило, комиссия министерства культуры Украины планировала опечатать корпуса монастыря, однако ей пришлось уйти ни с чем. Верующие не позволили это сделать и отстояли корпуса.

Позднее 10 августа Суд в Киеве удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической УПЦ, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что равнозначно официальному выселению монахов из обители.