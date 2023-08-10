Киев, 10 августа, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Комиссия министерства культуры Украины планировала опечатать корпуса монастыря, однако её пришлось уйти ни с чем. Верующие не позволили это сделать. Об этом 10 августа сообщило РИА Новости со ссылкой представленное очевидцами видео.

OLEG PETRASYUK/ЕРА/ТАСС

«Несмотря на то, что решение не вступило в законную силу заповедник решил 10 августа 2023 года незаконно опечатать корпуса, которыми правомерно пользуется монастырь», ― указали в сообщении в Telegram-канале Киево-Печерской лавре.

Адвокат монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман в Telegram-канале написал, что представители заповедника в лице и. о. директора Максима Остапенко и Александра Овчара, а также полиция находятся возле 54-го корпуса Киево-Печерская лавры. По его словам, сегодня минкульт собирался завладеть четырьмя корпусами лавры.

Покидая лавру, представитель министерства заявил, что верующих давно предупредили о необходимости вернуть заповеднику дома и частные гостиницы.

«Сегодня этого не произошло. Мы видим людей, которые не представляются и препятствуют работе заповедника», ― добавил чиновник.

В итоге комиссия не смогла опечатать ни одного корпуса монастыря.

Как сообщало ИА Регнум, весной минкультуры Украины сообщило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и потребовало, чтобы монахи покинули лавру 29 марта. В ведомстве отметили, что монахи могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.

Верующие воспротивились такому решению украинских властей и 30 марта не пустили представителей комиссии украинского минкультуры на территорию храма. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.

31 марта ведомство подало иск с требованием признать УПЦ виновной в препятствовании управлению государственным имуществом лавры.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал расторжение договора, заключённого между монастырём канонической Украинской православной церкви и заповедником «Киево-Печерская лавра», законным. Речь идёт о помещении нижней лавры. В удовлетворении исковых требований монастыря суд отказал. Однако решение судебной инстанции пока в силу не вступило.

11 июля полиция и силовики в очередной раз нагрянули на территорию Киево-Печерской лавры. Кордоны выставили возле двух гостиничных корпусов монастыря. Вооружённые сотрудники полиции оцепили корпус № 58 и не пускали на территорию обители ни монахов, ни прихожан. Кроме того, комиссия минкульта опечатала церковный магазин.

До этого представители государственного заповедника «Киево-Печерская лавра» опечатали пять корпусов обители и в том числе тот, где была резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.