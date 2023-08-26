Киев, 26 августа, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Преподавателям и студентам Киевской духовной семинарии и академии (КДАиС) официально запретили вход и пребывание на территории Киево-Печерской лавры, где находятся учебные корпуса. Такое распоряжение прислало министерство культуры в письме, подписанном исполняющим обязанности министра Ростиславом Карандеевым. Об этом 26 августа сообщили в духовной семинарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

В письме представители ведомства пояснили, что преподаватели, студенты и сотрудники киевских духовных школ определяются как посетители лавры, а значит, доступ на территорию монастыря и корпусов академии им запрещён.

После того как руководство музея-заповедника закрыло для посетителей вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря, минкультуры в лице директора музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко запретило студентам, преподавателям и сотрудникам КДАиС пребывать на территории лавры.

С момента одностороннего расторжения договора государства с Киево-Печерской лаврой в марте 2023 года ректор КДАиС архиепископ Сильвестр неоднократно обращался к различным к властям с призывом не допустить закрытия киевских духовных школ. 19 августа 2023 года КДАиС направила ещё одно письмо в минкульт, где указала на неправомерность действий со стороны министерства и высказала просьбу предоставить беспрепятственный доступ для них к корпусам киевских духовных школ.

«Однако в ответ от минкульта поступило письмо, что их позиция осталась неизменной», ― говорится в сообщении КДАиС в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась в конце марта, когда монахов незаконно начали выселять из обители. Киев в одностороннем порядке разорвал с УПЦ арендный договор, монахи отказались выполнять незаконные требования, что привело к конфликту и столкновениям. Патриарх Кирилл охарактеризовал действия украинских властей как репрессии против УПЦ.

1 мая на территорию лавры для описи имущества прибыла комиссия минкультуры Украины. 6 июня в ведомстве заявили, что комиссия завершила свою работу в монастыре, монахи УПЦ должны освободить помещения в течение трёх дней. При отказе министерство намеревалось подать в суд.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал расторжение договора, заключённого между монастырём канонической Украинской православной церкви и заповедником «Киево-Печерская лавра», законным. Речь идёт о помещении Нижней лавры. В удовлетворении исковых требований монастыря суд отказал.

10 августа стало известно, что комиссия минкультуры Украины планировала опечатать корпуса монастыря, однако ей пришлось уйти ни с чем. Верующие не позволили это сделать.

Руководство заповедника заявило, что с 11 августа закрывает вход в Нижнюю лавру для всех, кроме священников, монахов и работников монастыря. Украинская полиция запретила передавать еду заблокированным в опечатанном корпусе Киево-Печерской лавры паломникам.