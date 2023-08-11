Москва, 11 августа, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Решение Хозяйственного суда Киева, запретившего канонической Украинской православной церкви (УПЦ) препятствовать музею-заповеднику «Киево-Печерская лавра» пользованию имуществом монастыря, вызывает возмущение и осуждение. Об этом говорится в официальном комментарии спецпредставителям Министерства иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства 11 августа.

Анна Марченко/ТАСС

«Свершился очередной акт беззакония и произвола со стороны киевского режима, который сфабриковал судебный процесс и получил нужное для себя решение», ― подчеркнул дипломат.

Аскальдович добавил, что это позволяет выселение монахов из Киево-Печерской лавры.

«Если это решение будет реализовано, раскольникам открывается прямой путь для захвата и закрытия великой православной святыни», ― указал посол.

Он также усомнился в независимости украинского суда, а также законности принятого им решения, как в случае с митрополитом Павлом. Дипломат уверен, что уповать на апелляционный суд не стоит. Аскольдович надеется, что на творящийся на Украине правовой нигилизм обратят внимание международные судебные инстанции и примут должное решение.

«Однако существует опасность, что вопрос зависнет, будет упущено время и святыня подвергнется разграблению. Этого допустить нельзя», ― подчеркнул представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась в конце марта, когда монахов незаконно начали выселять из обители. Киев в одностороннем порядке разорвал с УПЦ арендный договор, монахи отказались выполнять незаконные требования, что привело к конфликту и столкновениям.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал расторжение договора, заключённого между монастырём канонической Украинской православной церкви и заповедником «Киево-Печерская лавра», законным. Речь идёт о помещении Нижней лавры. В удовлетворении исковых требований монастыря суд отказал.

На следующий день несмотря на то, что решение суда в законную силу не вступило, комиссия министерства культуры Украины планировала опечатать корпуса монастыря, однако ей пришлось уйти ни с чем. Верующие не позволили это сделать и отстояли корпуса.

Позднее 10 августа суд в Киеве удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической УПЦ, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что равнозначно официальному выселению монахов из обители.

Руководство заповедника заявило, что с 11 августа закрывает вход в Нижнюю лавру для всех, кроме священников, монахов и работников монастыря.

Такое решение украинских властей председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда расценил как очередной вопиющий акт антицерковной политики Киева. Он подчеркнул, что такими эти действия воспринимаются особенно на фоне визита в Киев представителей Фанара, которые своим присутствием выражают поддержку беззаконным действиям чиновников.