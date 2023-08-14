Киев, 14 августа, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел был доставлен в одну из кардиологических клиник Киева, где ему провели операцию, сообщил 14 августа адвокат митрополита Никита Чекман в своём в Telegram-канале

Информационно-просветительский отдел УПЦ/ТАСС Митрополит Павел

«Митрополит Павел сегодня был срочно доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева, его состояние потребовало оперативного вмешательства», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ситуация с Киево-Печерской лаврой обострилась в конце марта, когда монахов незаконно начали пытаться выселять из обители. Украинские власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ арендный договор, однако монахи отказались выполнять незаконные требования, и это привело к конфликту и столкновениям. Позднее представители Киева заявили, что в обители могут остаться монахи, которые перейдут из УПЦ в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Наместник лавры митрополит УПЦ Павел с 1 апреля был помещён под домашний арест. Его заставили покинуть Киево-Печерскую лавру, запретили приезжать в монастырь на богослужения. Священник плохо себя чувствовал, но его принудительно доставили в суд из больницы. На аресте Павла настаивала Служба безопасности Украины (СБУ). Сам митрополит назвал уголовное дело против него попыткой отстранить его от руководства монастырём.

С 1 июля срок ареста продлили на два месяца. 13 июля наместнику предъявили новые обвинения — в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям. После этого суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей до 14 августа. 7 августа его выпустили из СИЗО под залог в 33 миллиона гривен (более $900 тыс.) Патриарх РПЦ Кирилл назвал эти действия Киева репрессиями против УПЦ.