Киев, 19 октября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Между депутатами Верховной рады Украины произошла стычка после голосования по законопроекту о запрете в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Видеозапись произошедшего 19 октября опубликовал украинский телеканал «ТСН» в Telegram-канале.

РИА Новости

На выложенных кадрах запечатлено, как группа украинских депутатов с использованием ненормативной лексики спорит на тему того, кто больше расколол Украину.

Как уточнило издание «Страна․ua», стычка произошла между депутатом от партии «За будущее» Игорем Гузем и исключённым из пропрезидентской партии «Слуга народа» парламентарием Артёмом Дмитруком. Последний выступил в защиту УПЦ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 октября, Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете на Украине канонической УПЦ. За документ отдали голоса 267 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Спикер Рады Руслан Стефанчук 16 октября заявил, что во всех фракциях Рады идут споры о том, нужно ли запрещать УПЦ. По его мнению, вынесение такой инициативы на голосование — это политически безответственный шаг.

Киевский режим ведёт активную политику против УПЦ, в том числе поощряя захват храмов канонической церкви сторонниками раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). В ряде регионов страны местные власти самостоятельно запретили деятельность УПЦ. При этом мэр Красилова в Хмельницкой области Нила Островская в июле 2023 года признала, что запрет церкви на местном уровне незаконен, однако она считает такие действия правильными.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев осуществляет репрессии против УПЦ. Он отметил, что страны Запада в Совбезе ООН поощряют такую политику украинских властей.