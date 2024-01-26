Москва, 26 января, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Захваты храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны проходят по плану США, глава киевского режим Владимир Зеленский далёк от этих вопросов и просто выполняет данные ему американцами команды. Такое мнение 26 января высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС

По словам экс-премьера, на Украине захватили свыше тысячи приходов УПЦ — очень большое количество. По мнению Азарова, это говорит о систематичности процесса.

«Я думаю, это американский план, там Зеленский далёк от всех этих вопросов, он выполняет команды, которые ему даются. Нападки на православную веру — это трагедия. Мне больно, потому что такие громадные усилия были затрачены на восстановление святынь», — написал он.

США не остановятся на захвате монастырей, так как их конечной целью является полное уничтожение носителей православия, добавил Азаров.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм УПЦ в Волынской области. При этом они проигнорировали мнение верующих УПЦ и настоятеля храма протоирея Иоанна Давидюка, который служит в этом приходе уже 35 лет.

Украинские силовики 30 ноября 2023 года провели обыски в Свято-Успенской Почаевской лавре канонической УПЦ в Тернопольской области. Они также в этот же день оцепили Кременецкий Свято-Николаевский кафедральный собор в том же регионе.

Власти Украины не первый год продолжают гонения на каноническую УПЦ. Их пик пришёлся на насильственный захват Киево-Печерской лавры — древнейшего монастыря на Руси, когда в марте 2023 года монахов незаконно начали выселять из обители. Власти Киева в одностороннем порядке разорвали с УПЦ арендный договор и заявили, что в монастыре могут остаться только монахи, которые перейдут в раскольническую ПЦУ.