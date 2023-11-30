Тернополь, Украина, 30 ноября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Украинские силовики провели обыски в Свято-Успенской Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области, сообщило 30 ноября издание «Обозреватель» в Telegram-канале.

(сс) Mykola Vasylechko

По данным источников издания, представители СБУ посетили территорию религиозного объекта утром 30 ноября.

«По их данным, предварительная причина визита — распространение российской идеологии представителями лавры», — сообщило издание.

Как передавало ИА Регнум, утром 30 ноября УПЦ сообщила о том, что в помещении Кременецкого филиала Почаевской духовной семинарии происходит «зачистка» помещений, которую проводит полиция.

По данным информационно-просветительского отдела УПЦ, студенток Кременецкого духовного училища заставили сесть в автобусы и вывезли в общежитие одного из колледжей. На момент прибытия силовиков студентки спали в своих кельях, откуда их выгнали.

Представители полиции не дали учащимся никаких пояснений. Как отмечают в УПЦ, многие студентки находятся в шоковом состоянии.

Украинские силовики рано утром 16 ноября нагрянули в Покровский храм Александрийской епархии канонической УПЦ в Кировоградской области. В захвате храма участвовали полицейские и представители СБУ.