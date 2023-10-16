Вашингтон, 16 октября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил фатальную ошибку, когда начал гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) в желании избавиться от всего, связывающего Украину с Россией. Такое мнение 16 октября высказал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт напомнил, что команда Зеленского задолго до начала российской спецоперации начала «культурный геноцид» по отношению ко всему, что связано с Россией и, по словам Риттера, продолжает заниматься этим по сей день.

«Они хотят избавить Украину от всего русского. Одно из решений, которые они предприняли, они атаковали церковь. Это была, по моему мнению, фатальная ошибка», — сказал он.

УПЦ исторически играла важную роль на Украине, а потому гонения на неё — это непростительное решение главы киевского режима, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук усомнился в том, что в украинском парламенте смогут набрать необходимое число голосов для запрета УПЦ. По его мнению, на этом фоне выносить такой вопрос на голосование бессмысленно.

Власти Украины ведут активную политику по вытеснению канонической УПЦ, вводя санкции против священнослужителей и подвергая их гонениям. Также власти ограничивают представителей УПЦ в их правах и предлагают им перейти в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

ПЦУ также пытается вытеснять монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры, одного из первых монастырей Руси и древнейшего на территории Украины. В марте 2023 года монахов незаконно начали выселять из обители, когда украинские власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ арендный договор. В Киеве заявили, что в лавре могут остаться монахи, которые перейдут в ПЦУ.

В России действия украинских властей охарактеризовали как репрессии против УПЦ. Зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук 11 июля рассказал, что киевский режим рассматривает вариант передачи лавры Константинопольскому патриархату.