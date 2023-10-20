Москва, 20 октября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Мир, который ведут за собой Соединённые Штаты Америки, продолжает скатываться в глубочайшую пропасть. Об этом 20 октября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Медведев

«Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть», — написал он.

Политик отметил, что в последние дни принимаются решения, показывающие не только необратимое ментальное расстройство принимающих их людей, но и утрату ими остатков совести. По словам Медведева, это решения разного уровня, однако все они указывают на болезненное состояние общества.

Зампред Совбеза уточнил, что таковыми, по его мнению, являются: заявление президента США Джо Байдена о приобретении дополнительного оружия на десятки миллиардов для Украины и Израиля, назвавшего это «разумной инвестицией»; решение киевского режима о запрете в стране канонической Украинской православной церкви и осуждение МВД Франции футболиста за посты в поддержку Палестины.

«Новости разные, но они свидетельствуют об ускоренном гниении самой ткани западного общества», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 октября из результатов проведённого телеканалом CBS News опроса стало известно, что большая часть американцев (56%) не одобряет политику Байдена в отношении конфликта на Ближнем Востоке. При этом уровень неодобрения действий главы Белого дома со стороны сторонников республиканцев оказался значительно выше (72%).

Ранее в этот же день обращение президента США Байдена к американцам, в ходе которого он назвал необходимостью и «разумной инвестицией» помощь Украине и Израилю, взбесила пользователей социальной сети Х (бывшая Twitter).