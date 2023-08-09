Киев, 10 августа, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Хозяйственный суд в Киеве 9 августа провел заседание по ситуации с монастырем на территории государственного заповедника «Киево-Печерская лавра». На нём рассматривали вопрос, касающийся условий, которые требуется соблюсти, чтобы у администрации комплекса отсутствовали препятствия в пользовании имуществом обители.

Иван Шилов ИА Регнум Киево-Печерская лавра

Истцом выступает заповедник. Его представитель в ходе судебного заседания уклонился от ответа на вопрос, следует ли выселять монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерская лавры, чтобы устранить возможные трудности с пользованием имущества объекта.

При этом адвокат Никита Чекман, защищающий интересы УПЦ, заявил, что «нельзя выселить монастырь, не выселяя монахов, которые проживают и трудятся в монастыре». Судебные слушания продолжатся 10 августа.

Как сообщало ИА Регнум, представителей УПЦ начали изгонять из монастыря ещё в марте 2023 года. При этом украинское министерство культуры разрешило остаться в обители тем священнослужителям, которые перешли в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

31 марта ведомство подало иск с требованием признать УПЦ виновной в препятствовании управлению государственным имуществом лавры. 1 июля адвокат Никита Чекман написал, что киевские власти приняли решение о прекращении доступа монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры и потребовали от священнослужителей покинуть помещения до 4 июля.

9 августа появилась информация о том, что Хозяйственный суд Киева оставил в силе решение о расторжении договора, заключённого между заповедником «Киево-Печерская лавра» и одноимённым монастырём.