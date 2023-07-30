Мелитополь, 30 июля, 2023, 09:38 — ИА Регнум. После гонений на православие на Украине на подконтрольной Киеву территории православные христиане дали украинскому президента Владимиру Зеленскому прозвище Слуга Ирода. Об этом 30 июля рассказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всё чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не «Слуга народа» (название телесериала, в котором до президентства снимался Зеленский. — Прим. ред.), а «слуга Ирода», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Рогов уточнил, что украинский лидер, как царь Ирод из евангельского предания, в попытке любой ценой сохранить свою власть устраивает гонения на православных христиан на Украине и отменяет их праздники.

Глава движения подчеркнул, что недавнее решение Зеленского о перенесении празднования Рождества в стране на 25 декабря — одно из подобных действий.

«Даже представить себе страшно, на что способен режим Зеленского в отношении украинского народа из числа тех, кто посмеет его ослушаться», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля Зеленский подписал закон, согласно которому празднование Рождества на Украине переносится с 7 января на 25 декабря. Основанием для такого решения в Киеве назвали «навязывание Украине российской идеологии» в виде соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества 7 января.

Комментируя это решение Зеленского, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что теперь Киеву осталось только заменить украинский язык на американский.

Католики празднуют Рождество 25 декабря, православные — 7 января. С 2017 года католики на Украине отмечают этот праздник на государственном уровне, и 25 декабря объявлено в этой стране выходным днём. При этом в Киеве не скрывали политических мотивов принятия такого решения, направленного на разрыв с Москвой.