Москва, 20 октября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Верховная Рада Украины приняла антинародный закон, решив запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в республике, и на это должны обратить внимание правозащитные организации по всему миру. Так действия украинских депутатов прокомментировали в Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС).

РИА Новости

19 октября Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Речь идёт о запрете канонической Украинской православной церкви. Законопроект позволит через суд запрещать деятельность УПЦ в стране.

В РАРС такое решение сочли антинародным, поскольку доподлинно известно, что большую часть населения республики составляют прихожане УПЦ.

«Это событие является логическим продолжением многолетнего курса киевских властей, направленного на уничтожение любых проявлений религиозной свободы. Объявляя вне закона Церковь, на духовно-нравственном фундаменте которой была выстроена славянская цивилизация и вся история южных окраин Руси, украинский режим пытается нанести удар по идентичности живущего в стране народа», — отметили в ассоциации.

В РАРС выразили уверенность, что любые попытки изменить культурный код народа, который формировался столетиями, а теперь активно разрушается прозападными властями, не будут иметь успеха. По мнению представителей ассоциации, те украинские граждане, которые находили отклик и помощь в стенах УПЦ, не изменят свои религиозные взгляды в угоду киевскому режиму.

«Верующие не перестанут в одночасье посещать храмы, где получали духовную помощь, не оставят своих священнослужителей, не будут отказываться от веры своих предков. Агрессия властей против мирных и наиболее конструктивных сил общества — это демонстрация собственного бессилия, когда нет аргументов для честной дискуссии и остаются только репрессивные меры», — подчеркнули РАРС.

В ассоциации допустили, что киевские власти продолжат совершать подобные антирелигиозные действия, которые нарушают свободу вероисповедания православных граждан Украины. Также в РАРС призвали правозащитные организации по всему миру обратить внимание на новый законодательный документ Верховной Рады.

«Те из них, кто не выразит протеста по поводу вопиющего беззакония украинского политикума, утратят моральное право и любые иные основания именовать себя защитниками религиозной свободы и прав человека», — заключили в ассоциации.

Ранее в беседе с ИА Регнум политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо назвал законопроект о запрете УПЦ вопиющим неконституционным решением, после принятия которого на Украине начинается очередная фаза религиозных гонений, которые выльются в ещё большее число отнятых у УПЦ храмов и захват Свято-Успенской Почаевской лавры.

Замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя действия киевских властей, заявил, что запрет УПЦ — грязная политика.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев осуществляет репрессии против УПЦ. Он отметил, что страны Запада в Совбезе ООН поощряют такую политику украинских властей.