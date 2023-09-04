Москва, 4 сентября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. На Украине сегодня установился неонацистский режим. Об этом, комментируя оцепление украинской полицией Свято-Богоявленского женского монастыря Тернопольской епархии, 4 сентябре заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Действия киевских властей она назвала возмутительными.

«Эти возмутительные действия в очередной раз наглядно демонстрируют, что сегодня на Украине ― самый настоящий неонацистский режим», ― написала в своём Telegram-канале дипломат.

По её словам, у руля этого режима стоят фашисты, следующие заветам своих кумиров из Третьего рейха.

Как сообщало ИА Регнум, на западе Украины киевские власти пытаются отнять у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ещё один монастырь. 4 сентября полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь. Правоохранители хотят закрыть обитель и выселить монахов.

Комиссия заповедника в сопровождении силовиков зашли на территорию обители. Возле здания монастыря большое количество служебных машин правоохранителей.

В монастыре заявили, что договор аренды с Кременецко-Почаевским государственным историко-архитектурным заповедником, заключённый в 2018 году на пять лет, его срок действия истёк 3 сентября 2023 года. В начале августа монастырь обращался к министерству культуры Украины с просьбой продлить аренду на пять лет, однако ответ так и не поступил.

Захарова считает, что Украина, изгоняя каноническую церковь из Киево-Печерской лавры, выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры. По её словам, западники неслучайно продолжают цинично избегать осуждения действий своих подопечных, при этом также позорно молчат международное сообщество и профильные организации.